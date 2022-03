Manovre spericolate e guida contromano, 31enne semina il panico per le strade del centro: arrestato

Foggiano contromano per le strade di Falconara, dove ha ingaggiato un inseguimento da brividi con i carabinieri che poi gli hanno stretto le manette ai polsi. Il fatto è successo la scorsa notte: come riporta AnconaToday.it, una pattuglia ha intercettato un’automobile nera che percorreva il centro cittadino a bassa velocità.

All’interno c’erano cinque uomini. Insospettiti, i militari hanno intimato l’alt alla vettura. In un primo momento, il conducente si è accostato ma, non appena i carabinieri si sono avvicinati a piedi, ha ingranato la marcia per la fuga. A quel punto è scattato il rocambolesco inseguimento con tanto di vie prese contromano.

Alla fine i cinque, braccati, hanno abbandonato la macchina a ridosso del parco di via Sardegna per darsi alla fuga nella vegetazione. Solo uno, il conducente, è stato atterrato dai militari che lo hanno ammanettato. Questo però ha tentato di divincolarsi tirando calci e pugni al militare. Alla fine è stato arrestato. Si tratta di un foggiano di 31 anni, già noto alle forze di polizia, che poco prima della fuga si trovava alla guida dell’auto piena zeppa di arnesi per lo scasso e il furto di vetture.