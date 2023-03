Devastano e 'ripuliscono' bar in trasferta: tre giovanissimi arrestati dopo una nottata in fuga nei campi

Tre giovanissimi del Foggiano, uno di appena 14 anni, hanno ripulito e devastato 'in trasferta' un bar nel di Colletorto, in provincia di Campobasso. I rumori derivanti dall?effrazione non sono passati inosservati ad un residente della zona, che è sceso in strada allertando i titolari dell?attività, precipitatosi sul posto.

Questi ultimi hanno bloccato la fuga dei tre giovani malviventi in auto e hanno tentato di inseguire i fuggitivi per un breve tratto. Poi i tre - rispettivamente di San Severo, Apricena e Foggia - si sono dileguati attraverso i campi, dove però sono stati notati, di primo mattino, da un agricoltore che ha lanciato l?allarme ai carabinieri. I tre sono stati quindi fermati dai militari, la loro posizione è al vaglio dell?autorità giudiziaria.