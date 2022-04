Foggia, rapinata di 1800 fuori dalla banca e ferita al volto: malvivente arrestato grazie alla segnalazione di un cittadino

Donna strattonata e rapinata al bancomat. E’ accaduto negli scorsi giorni, a Foggia, dove la polizia è riuscita ad identificare e arrestare il responsabile del gesto. Si tratta di un 56enne del posto, già noto alle forze di polizia, che risponderà del reato di rapina impropria.

Il fatto è successo in via della Repubblica: l’uomo, al fine di impossessarsi della borsa a tracolla contenente alcuni effetti personali e la somma di 1.800 euro appena prelevati in banca da una signora, ha strattonato quest’ultima facendola cadere e provocandole lesioni al volto.

La tempestiva segnalazione fatta da un cittadino ha permesso ad una pattuglia della squadra mobile di intervenire e intercettare così il 56enne, con ancora i proventi della rapina al seguito.

L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari e quanto sottratto restituito alla vittima. Il gip del tribunale di Foggia, in sede di convalida dell’arresto, ha emesso nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.