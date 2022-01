Foggia, giovane arrestato per pedopornografia: costringeva ragazzine a inviare foto di loro nude e le pubblicava

Choc a Foggia, dove la polizia ha arrestato un ragazzo di 21 anni per i reati di pornografia minorile in danno di adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

L'operazione è stata messa a segno dalla polizia postale di Foggia e dal Compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Roma: gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'indagine, come riporta AdnKronos, ha riguardato in particolare un giovane responsabile dei reati di pornografia minorile (per aver indotto una minore a produrre foto in cui doveva mostrarsi nuda), di istigazione a pratiche di pedofilia (per aver creato numerosi canali su un noto social network destinati allo scambio di materiale pedopornografico, invitando i partecipanti a diffondere immagini e video di ragazze ed i loro nomi, al fine di favorirne l'adescamento), di detenzione di materiale pedopornografico (per aver detenuto sui dispositivi centinaia di immagini e video pedopornografici).

Le indagini sono scattate dopo la denuncia sporta dai genitori di una minorenne; in particolare, la madre si era accorta che la figlia, dopo essere stata contattata su un social network, aveva subito delle richieste estorsive da parte del ragazzo che, minacciandola, era riuscito ad ottenere delle foto in cui la giovane si mostrava nuda. Inoltre, l'arrestato aveva creato numerosi canali su un noto social network dove pubblicava e invitava a pubblicare foto e nomi di ragazze minorenni. Su computer e dispositivi informatici gli investigatori hanno rinvenuto inoltre centinaia di immagini e video di natura pedopornografica. L'arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.