Ladri d'auto intercettati su auto e furgoni, rocambolesco inseguimento e fuggi fuggi generale: arrestato 37enne

Nei giorni scorsi a Modugno un 37enne di Cerignola è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, riciclaggio e installazione di un ricevitore scanner per intercettare le frequenze della polizia. Intercettato da una pattugliadei carabinieri alla guida di un furgone rubato con targa contraffatta, l'uomo è stato bloccato dopo un breve inseguimento in località Mariotto a Bitonto.

Nella circostanza i complici sono riusciti a fuggire a bordo di due autovetture facendo perdere le loro tracce, mentre altri tre soggetti, che viaggiavano a bordo di altro furgone, lo hanno abbandonato guadagnando la fuga a piedi nelle campagne. All’interno di uno dei due furgoni sono stati rinvenuti pezzi di auto rubate e uno jammer inibitore di frequenze.