Aggressione choc a Cerignola: chiede l'elemosina in strada, passante lo infilza alla schiena con un cacciavite

Aggredito e colpito alla schiena con un cacciavite per aver chiesto l'elemosina. E' accaduto ieri mattina, intorno alle 10, in via di Levante, a Cerignola.

Vittima dell'accaduto, un giovane nigeriano che è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato ofantino, ai quali era stato segnalato un possibile accoltellamento.

La polizia ha immediatamente avviato le indagini del caso, riuscendo in breve tempo a ricostruire l'accaduto e ad individuare il presunto aggressore: si tratta di un uomo di 66 anni, che è stato fermato con l'accusa di lesioni personali gravi.