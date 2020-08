Evasione aggravata, arresto bis per l'ex latitante Cristoforo Aghilar

Nuova ordinanza cautelare a carico di Cristoforo Aghilar.

E’ stata notificata in carcere dai carabinieri del Nucleo investigativo di Foggia, con la collaborazione della polizia penitenziaria, la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia - su richiesta della procura dauna - nei confronti di Cristoforo Aghilar, classe 1983, omicida reo confesso evaso dal carcere di Foggia nei tumulti del 9 marzo scorso e catturato dopo una latitanza durata 5 mesi.

Dopo l’arresto del 29 luglio, avvenuto in piena notte a Minervino Murge, in un imponente blitz condotto dai militari dell’Arma, il tribunale di Trani, competente per territorio per tale misura precautelare, aveva convalidato il provvedimento. Successivamente, per competenza, il fascicolo processuale era poi ritornato a Foggia, dove la procura aveva poi avanzato apposita richiesta di misura cautelare. Il gip di Foggia ha quindi accolto il tutto, emettendo una propria ordinanza di custodia in carcere eseguita così dai carabinieri, confermando la rubricazione del delitto di evasione aggravata dall’effrazione e dalla riunione di più persone.