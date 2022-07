Scoppia litigio a cena, afferra un bastone e colpisce la compagna e le figlie: arrestato

Con l’accusa di lesioni personali, i carabinieri di San Nicandro Garganico hanno arrestato un 40enne del posto, accusato della violenta aggressione in danno della compagna e delle figlie della donna. Il fatto risale alla sera dello scorso 26 maggio (qui la notizia), quando la coppia aveva organizzato una cena per presentare ufficialmente l’uomo ai tre figli della donna.

Una volta a tavola, però, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio, presto degenerato: l’uomo, quindi, avrebbe afferrato un bastone e avrebbe iniziato a colpire la compagna e le due figlie. A quel punto, per porre fine alla violenza, il figlio della donna sarebbe intervenuto colpendo l’aggressore ad un fianco, con un coltellino. Immediati quindi i soccorsi: la donna è stata elitrasportata in codice rosso a Casa Sollievo. I medici hanno sciolto la prognosi dopo due settimane di ricovero: guarirà in 40 giorni. Contusioni e traumi vari anche per le due figlie, per le quali i sanitari hanno stabilito, rispettivamente, una prognosi di 10 e 15 giorni.

L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare e arrestare il 40enne, raggiunto all’ospedale di San Severo, dove si stava facendo medicare la ferita riportata. Ascoltati i vari soggetti coinvolti e ricostruita la vicenda, i militari hanno quindi arrestato l’uomo, che è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.