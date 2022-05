Violenza a San Nicandro Garganico: grave giovane madre, ferita anche la figlia

Prima un acceso litigio, poi la violenza nei confronti di una donna e di sua figlia. E' quanto accaduto nella tarda serata di ieri, a San Nicandro Garganico, dove è stato necessario l'intervento degli operatori dell'elisoccorso e dei carabinieri per gli accertamenti del caso.

Il fatto è successo intorno alle 23, in una abitazione del centro cittadino. Ancora da chiarire il contesto in cui è maturata una tale violenza e la dinamica dell'accaduto: sul punto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Dalle prime informazioni raccolte, la donna - di circa 40 anni - sarebbe stata aggredita e colpita con un bastone. Le sue condizioni sono gravi: è stata elitrasportata a Casa Sollievo e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi; più lievi le ferite riportate dalla figlia.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che avrebbero fermato un uomo in qualche modo coinvolto nella vicenda.