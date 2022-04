Tre minorenni rapinano salumeria, poi festeggiano il colpo al bar

Tre ragazzi minorenni - già noti ai militari dell'Arma - ritenuti responsabili della rapina compiuta il 22 aprile scorso alle 8 del mattino in Corso Garibaldi, presso la salumeria Fumagalli di San Severo, sono stati arrestati dai carabinieri del posto.

Come anticipato sulle colonne del nostro quotidiano, in quella occasione, dopo aver fatto irruzione nell'esercizio commerciale, sotto la minaccia di un grosso bastone in legno, avevano costretto il proprietario a consegnare l'incasso, per poi darsi alla fuga. Allertati dai cittadini, nei momenti immediatamente successivi al colpo, dopo aver visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona e aver ascoltato la vittima, gli uomini del 112, li hanno sorpresi mentre erano intenti a consumare la prima colazione, come se nulla fosse successo.

Tutt'altro, dmostrando invece relativa tranquillità all’atto del controllo. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di recuperare e restituire la somma di denaro asportata alla vittima. I tre sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari. Al termine dell’udienza di convalida il giudice per le udienze preliminari ha disposto l’accompagnamento in comunità per due degli indagati disponendo per il terzo l’obbligo di permanenza in casa.

"Le indagini, condotte con repentinità e prontezza investigativa, hanno, dunque, restituito, almeno in parte, alla locale cittadinanza un senso di ritrovata sicurezza pubblica e hanno potuto dare legittima soddisfazione ad una comunità, quella sanseverese, più volte fatta vittima di un reato così scomodo quanto diffuso quale è la rapina, caratterizzata dall’uso della violenza alla persona e della minaccia" scrve l'Arma.