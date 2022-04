'Armati' di bastone rapinano salumeria, ma vengono rintracciati al bar: nei guai tre minorenni

‘Armati’ di bastone hanno fatto irruzione in una salumeria e sono fuggiti con l’incasso. In azione tre giovanissimi di San Severo, tutti minorenni, fuggiti con il magro incasso dell’attività - stimato nell’ordine di un centinaio di euro - situata nel centralissimo corso Garibaldi. Il fatto è successo ieri mattina, poco dopo l’apertura: i tre avrebbero minacciato il titolare e sono poi fuggiti col malloppo. Una fuga durata il tempo di una colazione: secondo indiscrezioni, infatti, i tre sarebbero stati individuati e fermati poco dopo, dai carabinieri, in un bar cittadino. La loro posizione sarebbe ora al vaglio dell’attività giudiziaria. Decisiva sarà la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’attività colpita e della zona.