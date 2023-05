Arrestati fratelli: stavano smontando un'auto rubata

Stavano smontando una Fiat Tipo asportata a Bari alcuni giorni prima, ma non hanno fatto in conti con i carabinieri che in quel momento erano impegnati in un servizio di pattugliamento delle aree rurali. I due fratelli di 22 e 35 anni sono stati colti in flagranza di reato mentre stavano cannibalizzando l'autovettura. I due malviventi sono stati arrestati per riciclaggio e condotti presso la casa circondariale di Foggia. L’arresto è stato poi convalidato dall’autorità giudiziaria e sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.