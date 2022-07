In auto con un etto di droga, tra cocaina e hashish: in manette due 20enni foggiani

Un normale controllo stradale, effettuato dagli agenti in moto della polizia di Stato, ha permesso di sequestrare oltre un etto di stupefacenti e arrestare due 20enni foggiani. Lo racconta RiminiToday: i ragazzi, che viaggiavano a bordo di un'auto lungo viale Tripoli, sono stati notati dalla pattuglia che ha intimato loro l'alt per un normale controllo. Ad insospettire gli agenti sono stati i grossi borselli che portavano a tracolla e, alla richiesta di aprirli per ispezionare il contenuto, è arrivata la sorpresa. Nel primo c'era un involucro con 60 grammi di cocaina e, nel secondo, una confezione da 55 grammi di hashish. Entrambi ammanettati, sono stati processati per direttissima venerdì mattina.