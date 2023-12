"Venite, c'è qualcuno nei box", polizia blocca tre ragazzi: due minori erano noti per un tentato omicidio

Hanno avvertito dei rumori sospetti provenire dal box auto e per questo hanno chiamato il 113. Intervenuti prontamente sul posto, i poliziotti hanno sorpreso tre soggetti intenti a forzare la saracinesca di uno dei garage con arnesi da scasso. Sottoposti a perquisizione, in loro possesso sono state trovate delle chiavi riconducibili ad un’autovettura, che da successivi accertamenti è risultata essere provento di furto denunciato il giorno precedente.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Foggia. I tre malviventi, tra cui due minori, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Entrambi , irreperibili fino al momento della cattura, erano rispettivamente destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di tentato omicidio e rapina aggravata e di nota di rintraccio secondo emergenza per aggravamento della misura del collocamento in comunità, in relazione ai reati di lesioni e rapina aggravata.

Pertanto, sono stati associati presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Potenza.