Droga a gogò nel Foggiano, giovanissimi gli assuntori: 5 arresti e una piantagione scoperta

Una piantagione di marijuana scoperta nei campi di San Nicandro Garganico e cinque arresti per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente eseguito a San Severo e nei comuni dell’Alto Tavoliere e Gargano.

In particolare, a San Nicandro Garganico, i militari della Stazione, insieme ai ‘Cacciatori di Puglia’ e ai Carabinieri Forestali, hanno scoperto e posto sotto sequestro una piantagione di cannabis della portata di addirittura 80 piante di altezza variabile.

Quattro persone sono state arrestate, in altrettante attività, a San Severo, per reati in materia di stupefacenti. Nel primo caso, i militari hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente un 35enne albanese, trovato in possesso di 370 gr di hashish suddivisi in quattro panetti termosaldati.

Lo stesso è stato tradotto in carcere. Per lo stesso motivo, è finito in manette anche 30enne foggiano che, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 230 gr di marijuana contenuti all'interno di una busta in cellophane. L'arrestato è agli arresti domiciliari.

Sempre a San Severo, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne del luogo, responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità.

Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia. Infine, un'ordinanza di carcerazione è stata eseguita nei confronti di un 22enne del posto, responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia su provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Campobasso.

Ancora arresti in materia di stupefacenti a Lesina, dove i carabinieri hanno beccato in di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente un 40enne sanseverese. Lo stesso, dopo un breve inseguimento in auto, è stato trovato in possesso di circa 10 gr di cocaina e di relativo materiale per il confezionamento. Il 40enne ora è in carcere.

Nell’ambito delle varie attività, sono stati segnalati alla prefettura numerosi soggetti, perlopiù giovani, quali assuntori di sostanze stupefacenti.