17 arresti a Cerignola. Il Prefetto: "Capacità di risposta efficace dello Stato"

"Il risultato della operazione, che fa seguito ad altri importantissimi successi investigativi, è il frutto quotidiano impegno delle forze di polizia per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di illegalità, e conferma la capacità di risposta efficace dello Stato. Le più sincere congratulazioni alle donne e agli uomini della Polizia di Stat per la straordinaria azione che stanno conducendo per garantire legalità e sicurezza in questo territorio".

Così il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, in merito alla operazione che questa mattina ha permesso di disarticolare una organizzazione criminale dedita agli assalti ai portavalori con l'arresto di 17 soggetti ritenuti responsabili dei reati di rapine pluriaggravate ai danni di furtoni portavalori, di rapina in concorso, e di reati in materia di armi, violenza privata, ricettazioni e sequestro di persona, che operavano anche al di fuori del territorio regionale.