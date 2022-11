Presi gli 'specialisti' cerignolani degli assalti ai portavalori: hanno messo l'Italia a ferro e fuoco con tecniche paramilitari

Smantellato dalla polizia un pericoloso sodalizio criminale in grado di mettere 'a ferro e fuoco' strade ed autostrade d?Italia, più volte ?paralizzate? da rapine e assalti a portavalori messi a segno con armi da guerra e tecniche paramilitari.

Questa mattina, infatti, gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, del Compartimento di polizia stradale della Puglia e del Servizio centrale operativo hanno chiuso il cerchio attorno a 17 soggetti, di estrazione cerignolana e barese, accusati di appartenere o essere fiancheggiatori di una spietata associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di un numero imprecisato di reati contro il patrimonio ed in particolare di rapine pluriaggravate ai danni di furgoni portavalori, o adibiti al trasporto di merce di ingente valore economico e dei reati-fine di rapina in concorso, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi, anche da guerra, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona.

Degli arrestati, 12 sono accusati di far parte delle batterie d?assalto (sia per la fase organizzativa che esecutiva), altri 5 invece rispondono di reati-satelliti finalizzati all?organizzazione del colpo (furto di veicoli, ricettazione di mezzi e armi). Individuati due teste di vertice: una cerignolana con addentellati su tutto il territorio nazionale e gestione intrafamiliare; l?altra con base nella vicina Bitonto, che costituisce il bacino dal quale attingere manodopera.

Si tratta di ?professionalità criminali? che passano di padre in figlio, come testimoniato da una intercettazione-chiave captata in occasione della rapina del 24 luglio 2020, in cui si assiste ad una sorta di passaggio del testimone dal padre al figlio: ?Ora sto facendo gestire a te?, si sente nell?audio, ?perché domani toccherà a te, capito??.

L?operazione, come evidenziato dal direttore del Servizio centrale operativo, Fausto Lamparelli, ?è frutto di un modello investigativo vincente, che non si basa sul singolo episodio criminale, ma analizza il fenomeno sul territorio nazionale, rintracciandone la stessa firma e le stesse modalità operative?.

L?INDAGINE | L?articolata attività d?indagine trae origine da un assalto a un furgone portavalori avvenuto nel luglio 2020, nel territorio di Cerignola. Nello specifico, alcuni degli arrestati sono accusati di quattro colpi, sia consumati che tentati, messi a segno rispettivamente il 10 agosto 2020, lungo la A14, Cerignola-Canosa, il 15 settembre 2020, nel Comune di Angri, nel Salernitano, il 12 ottobre dello stesso anno, in agro di Zapponeta e il 12 marzo 2021 a Sillavengo, a Novara. Dalle indagini, è emerso che le azioni del gruppo criminale erano organizzate secondo un articolato schema operativo ?marcatamente paramilitare?, che presupponeva un?accurata pianificazione di ciascun assalto e che vedeva la partecipazione, a ciascun colpo, di oltre 10 persone con ruoli ben definiti in ogni fase dell?azione criminosa.

?C?è uno spiccato know how criminale a Cerignola, un professionismo, che negli anni, ha continuato a specializzarsi e a creare adepti, con una capacità di affiliazione molto convincente e la possibilità di attingere a manodopera sempre pronta?, puntualizza il direttore centrale anticrimine, prefetto Francesco Messina. Gli assalti, oggetto d?indagine, sono stati eseguiti con autovetture, mezzi pesanti e mezzi d?opera provento di furti, consumati da fiancheggiatori dell?associazione. Nel corso delle azioni criminose, sono state utilizzate armi di vario calibro, selezionate a seconda dell?obiettivo da colpire, tra le quali si rilevano armi da guerra del tipo kalashnikov. ?Sono azioni che generano situazioni di rischio gravissimo?, continua Messina. ?Questi gruppi creano ?cordoni di sicurezza? per l?azione con esplosivi e incendio di mezzi, oltre al ricorso alle armi. E? un fenomeno sul quale dobbiamo incidere ancora con la repressione?, conclude.

L'ORGANIZZAZIONE PARAMILITARE | Il gruppo criminale, prima di ogni assalto, effettuava sopralluoghi e monitoraggio dei transiti dei veicoli da assaltare e preparava la scena del crimine, già alcune ore prima del colpo, mediante il taglio o smontaggio di porzioni di guardrail, la predisposizione di catene e bidoni con chiodi a punta multipla, la collocazione dei mezzi da utilizzare per bloccare i veicoli blindati da assaltare, la chiusura del tratto stradale mediante il getto di chiodi a punta multipla e la frapposizione di mezzi pesanti e di veicoli provento di furto, ovvero di autovetture sottratte, con minaccia o violenza, ai viaggiatori in transito durante l?assalto, talvolta dandole alle fiamme per ostacolare o ritardare la reazione da parte delle forze di polizia.

?Sono bande armate in grado di ricevere informazioni e colpire in ogni parte del paese, grazie ad una ampia rete di fiancheggiatori?, spiega il pm Antonio Laronga, che coordina il pool che la Procura di Foggia, che ha diretto le operazioni, ha dedicato a questo tipo di indagine. ?C?è un nucleo che pianifica i colpi ed è in grado di aggregare gli specialisti in modo modulare, ovvero a seconda del tipo di colpo da mettere a segno?, spiega. Tra questi, ci sono ad esempio i ?cassettari?, ovvero gli esperti nell?uso di fiamme ossidriche e moto-troncatrici necessarie per sventrare blindati e caveau nel più breve tempo possibile. ?Ci sono poi altri livelli, che includono autisti e soldati, quelli che aprono il fuoco in caso di pericolo, e infine i ladri di mezzi (autovetture, camion e ruspe) che vengono dati alle fiamme per bloccare le strade e rallentare l?intervento delle forze di polizia. Sono colpi studiati nel dettaglio, in cui ognuno sa esattamente cosa fare. Sono attacchi sincronizzati, come in guerra?.

Si tratta di attività che, benché eclatanti, ?convivono? con le attività ordinarie dei gruppi mafiosi che non vengono intralciate nella loro essenza e, al contrario, generano guadagni per alcuni sodali assoldati come manovalanza. Tutti gli assalti sono stati caratterizzati da una particolare violenza e spregiudicatezza, esponendo ad un rischio elevato tutte le vittime dirette e le persone presenti sul ?teatro dell?azione?. In prima linea, sul campo, gli agenti della polizia stradale ed autostradale, impegnati con uno specifico dispositivo di prevenzione in ambito soprattutto autostradale: ?Ecco perché, ultimamente, le rapine stanno andando male in Puglia?, puntualizza il questore Ferdinando Rossi, alludendo agli assalti sventati e falliti delle ultime settimane.

Dalle attività d?indagine e dagli accertamenti tecnici svolti dal Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica per la Puglia e la Basilicata sul munizionamento utilizzato, inoltre, sono stati riscontrati importanti collegamenti tra l?assalto al furgone portavalori del luglio 2020 e altre tre rapine consumate negli anni precedenti. Tra queste, l?assalto a portavalori della ditta 'Rossetti Group', consumato il 27 dicembre 2011 in A1, nel territorio comunale di Lodi; la rapina del 15 maggio 2015, in A16 - tra Cerignola e Canosa -, in danno di un furgone portavalori; la rapina tentata il 29 maggio 2017, in danno di un furgone portavalori Ivria Cerignola, in corso Roma, presso la filiale Intesa San Paolo.