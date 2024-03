Allarme bomba alla stazione di Trani: trovata borsa con flaconi e cavi

Toccherà ai laboratori dello Zooprofilattico di Foggia analizzare il materiale contenuto all'interno di alcuni flaconi nascosti, insieme ad alcuni cavi aggrovigliati, in una piccola borsa da viaggio questa mattina nella stazione di Trani, dove stamattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa per un allarme 'ordigno biologico'.

L'allerta è scattata in seguito alla comparsa di un messaggio anonimo su un foglio ritrovato nella stazione tranese che faceva riferimento alla presenza di un ordigno biologico. Un allarme analogo è stato lanciato anche a Bari, nella stazione ferroviaria di Palese dove è stato rinvenuto un bigliettino simile che riferiva la presenza di materiale esplosivo nella stazione e nella scuola 'Duca d'Aosta' del quartiere.

Il materiale ritrovato nella borsa aveva l'aspetto di un ordigno. Come ha riferito all'Ansa il comandante dei vigili del Fuoco della provincia di Barletta-Andria-Trani Romeo Gallo, non si tratterebbe dello scherzo di un ragazzino. Le analisi dei laboratori dovranno accertare se il materiale rinvenuto fosse realmente un ordigno: Quello che potrebbe sembrare e assomiglia molto all'ordigno annunciato come biologico, ora è in sicurezza", fa sapere Gallo.

Intanto, si continuano a registrare grossi disagi sulla linea ferroviaria Bari-Pescara. Nell'ultimo aggiornamento delle ore 16, Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 60 minuti. I treni precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti (Tutti i treni coinvolti).

La circolazione sta riprendendo gradualmente nel tratto tra Bari Centrale e Barletta, precedentemente sospesa per le verifiche delle Forze dell'Ordine.

Aggiornato alle ore 17.00