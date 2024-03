Allarme 'ordigno biologico' alla stazione di Trani, sospesa la circolazione sulla Bari - Foggia

Allarme 'ordigno biologico' alla stazione ferroviaria di Trani, sospesa la circolazione sulla Bari - Foggia.

Accade questa mattina, a seguito del messaggio anonimo - scritto a mano, su un foglio - affisso nella stazione di Trani. Per tale motivo, la circolazione ferroviaria sta subendo stop e rallentamenti: "Sulla linea Foggia-Lecce, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Trani per l’intervento delle Forze dell’Ordine in stazione", spiegano da RFI. "I treni potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni".

Sul posto stanno operando carabinieri, artificieri e i vigili del fuoco del nucleo NBCR (sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche).