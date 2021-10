Imboscata a Brumotti al 'San Bernardino': in 15 accerchiano l'inviato di Striscia e lo prendono a pugni, contuso anche un agente

Nella violenta aggressione, sedata solo grazie all'intervento della polizia, l'inviato di Striscia è stato colpito con calci e pugni, e accompagnato in ospedale per le cure del caso. Contusi anche alcuni collaboratori di Brumotti e almeno un agente intervenuto per sedare la rissa. Al momento non sono note le prognosi

Imboscata in danno di Vittorio Brumotti al 'San Bernardino'. Questo pomeriggio, l'inviato di Striscia la Notizia e la sua troupe erano al quartere 'San Bernardino' di San Severo - noto 'fortino' dello spaccio di droga nella città dell'Alto Tavoliere - quando almeno una quindicina di persone, li hanno accerchiati e aggrediti.

Nella violenta aggressione, sedata solo grazie all'intervento della polizia, l'inviato di Striscia è stato colpito con calci e pugni, e accompagnato in ospedale per le cure del caso. Contusi anche alcuni collaboratori di Brumotti e almeno un agente intervenuto per sedare la rissa. Al momento non sono note le prognosi.

Immediato, infatti, l'arrivo degli uomini del Commissariato di San Severo e alcune pattuglie del locale Reparto di prevenzione crimine. La polizia sta identificando alcuni facinorosi; una persona è stata fermata e accompagnata in commissariato e la sua posizione è al vaglio della polizia. In mattinata, la stessa troupe si era scontrata con l'inospitalità dei residenti del 'palazzone' Onpi a Foggia: "Brumotti vattene, non ti vogliamo!"