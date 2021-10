Brumotti di Striscia alle palazzine ex Onpi: "Non ti vogliamo, via da qui, rubategli la bici"

Non è stata delle migliori l'accoglienza riservata a Vittorio Brumotti 'Abbombazza' giunto questa mattina, scortato dalla polizia, nei pressi delle palazzine ex Onpi di Foggia in via Bari. Inequivocabile il messaggio: "Brumotti non ti vogliamo". Il video, pubblicato su Tik Tok da un residente del posto, sta facendo il giro del web