Choc a Foggia, minacciati e aggrediti operatori del 118: "Siete arrivati in ritardo"

Calci e pugni contro l'ambulanza per un presunto ritardo: è accaduto domenica 3 marzo a Foggia, vittime gli operatori sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, che allertati da una richiesta di intervento, una volta giunti sul posto, sono stati aggrediti e minacciati da una persona che li accusava di essere arrivati in ritardo. L'esagitato si è poi scagliato contro l'ambulanza del 118, danneggiandola. Immediato l'alert lanciato alla polizia.

Sul posto sarebbe poi intervenuta un'altra ambulanza a bordo della quale l'utente è stato successivamente trasportato in ospedale. "Non siamo tutelati, chiediamo maggiori garanzie", dicono all'Ansa gli operatori del 118 per l'ennesimo grave episodio che li ha visti, loro malgrado, vittime di un gesto inconsulto, atteso che, soltanto qualche giorno fa, era stata richiesto un intervento, poi effettuato presso un appartamento, ma si era trattato di uno scherzo.

Sul caso è intervenuto il consigliere regionale Napoleone Cera: "Questo episodio merita la più ferma condanna! È intollerabile che persone dedicate al soccorso e alla cura degli altri vengano aggredite mentre cercano di svolgere il loro dovere. Questo episodio sottolinea l'urgenza di rafforzare le misure di protezione per gli operatori sanitari e di garantire che possano lavorare in un ambiente sicuro. È essenziale che le autorità competenti prendano provvedimenti immediati per assicurare che simili episodi di violenza non si ripetano in futuro e che gli aggressori siano perseguiti con tutto il peso della legge. Esprimo la mia solidarietà agli operatori del 118 coinvolti in questo spiacevole episodio e auspico che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare chi si dedica con abnegazione al benessere della comunità. La violenza contro gli operatori sanitari è un fenomeno che deve essere fermamente contrastato, riconoscendo e valorizzando l'indispensabile lavoro che svolgono ogni giorno