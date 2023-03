Urla e sangue in Zona Stadio: 30enne accoltellato in strada, una persona in caserma

Un litigio violento, con tanto di urla iniziate in un appartamento di via Mogadiscio e proseguite lungo la scale; poi l’accoltellamento, avvenuto in strada, con la vittima che, ferita al costato, si accascia su un’auto in sosta. E’ questa, in breve, la dinamica dell’accoltellamento avvenuto poco prima dell’alba, a Foggia, in zona Stadio.

A rimanere ferito, colpito da almeno due fendenti, è un 30enne foggiano, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico di Foggia. Qui i medici lo avrebbero suturato e dichiarato non in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisto i filmati delle telecamere presenti in zona alla ricerca di particolari utili a ricostruire l’accaduto. Secondo alcune indiscrezioni, una persona sarebbe stata portata in caserma per essere ascoltata.

Al momento non ci sarebbero fermati. La vicenda sarebbe slegati da contesti di criminalità ma sembrerebbe circoscritta nell’alveo di questioni di natura privata.

Aggiornato alle 12.20