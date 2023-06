Ruspe in azione, eliminato parcheggio abusivo 24 anni dopo la prima ordinanza di demolizione

A Vieste è partita la demolizione delle opere abusive già oggetto di ordinanze per il ripristino dei luoghi mai rispettate. Le ruspe sono all’opera dalle prime ore di oggi sotto la pioggia per smantellare il parcheggio abusivo di via Pelagosa, a ridosso del lungomare Europa, nei pressi del Museo Archeologico, in esecuzione di un provvedimento disposto da Comune di Vieste, Procura della Repubblica e Prefettura di Foggia.

L’area adibita a parcheggio abusivo, su un terreno in parte privato in parte appartenente al demanio dello Stato ramo Marina, era stata oggetto di ben nove ordinanze di demolizione tra il 1999 e il 2004.

Quello di oggi è solo il primo dei quattro abbattimenti che verranno eseguiti nei prossimi giorni e che interessano due strutture ubicate sulla spiaggia di Porto Nuovo e uno in città in via dell’Antico Porto Aviane.