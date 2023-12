Dal cinema al fumetto: Verticalman diventa un graphic novel su Foggia

Dal cinema al fumetto. È in arrivo nelle librerie di Foggia "Verticalman - Storia di un supereroe nato a Foggia", graphic novel scritto da Roberto Moretto e illustrato da Giuseppe Guida.

Il fumetto è una sorta di spin-off del film "Verticalman - Storia di un uomo verticale" di Roberto Moretto, con Roberto Galano e Nicola Rignanese. Il protagonista è Giovanni, uno 'sfigato' (come si diceva facilmente negli anni '70/'80, l'epoca in cui è ambientata la storia), quindi uno di noi, uno degli invisibili. Ed è proprio lui che, suo malgrado, cercherà di sistemare le cose in città. e.

"Il titolo originale del film era 'I sognatori' - spiega il regista e autore Moretto -. Verticalman è nato successivamente, dopo varie chiacchiere e riflessioni con gli altri autori, Christian di Furia e Nicola Rignanese. Inizialmente doveva essere solo un dettaglio del film, un vezzo, un vizio del nostro protagonista, ma è diventato il fulcro della resistenza, la voce interiore del cittadino che non si arrende: Io sono Verticalman, sono l'uomo verticale, il supereroe che non si è mai piegato al male".

Ma la pubblicazione non rappresenta un semplice graphic novel: alla fine della storia di questo strampalato supereroe nato a Foggia, è presente un'appendice di pensieri, espressi ad alta voce, quasi urlati. "Una breve digressione sulla nostra città - commenta Moretto -, su come liberarci dall'ombra della mafia che ormai scorre nelle vene di Foggia, ma che, a nostro avviso, può essere eliminata. Da chi? Da noi! Dagli uomini e dalle donne verticali. Ne ho discusso con Fulvio di Giuseppe, Gioacchino Rosa Rosa (per il Gruppo Telesforo), Daniela Marcone, Chiara Amorico e Giuseppe Guida in un dialogo informale sul tema".

Il fumetto arriverà prima di Natale e la presentazione ufficiale si terrà presso Laltrocinema Cicolella il 22 dicembre alle ore 11:00. Saranno presenti i partner dei punti di distribuzione: Fumettosmania, Ubik, Covo del Nerd e Rio Bo. Intanto è aperta la prevendita su Produzioni dal Basso.

L'invito è quello di prenotarlo

