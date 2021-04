Covid-19, le palestre di due istituti scolastici foggiani diventano centro vaccini: c'è l'ok della Provincia

Si tratta delle palestre degli istituti 'Giannone-Masi' di Foggia e dell'istituto 'Di Maggio' di San Giovanni Rotondo, per le quali l'Ente ha autorizzato la Asl al loro utilizzo come presidi per effettuare le vaccinazioni

In un momento tanto delicato per l’intero Paese, si rende necessaria l’adozione di ogni possibile azione utile a contribuire all’obiettivo comune di superare l’emergenza epidemiologica.

Pertanto, la Provincia di Foggia per rendere fattiva una grande collaborazione con l’Asl ha autorizzato l’utilizzo, per la somministrazione dei vaccini, della palestra ubicata in Via Sbano dell’Istituto 'Giannone - Masi' di Foggia e di quella dell’Istituto 'Di Maggio' di San Giovanni Rotondo.

“Al fine di una sempre più ampia e concreta collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, di concerto con il Servizio Patrimonio dell’Ente, abbiamo autorizzato quest’ultima all’utilizzo delle palestre di due istituti scolastici di nostra competenza, per effettuare le vaccinazioni ai cittadini. Infatti, per debellare la pandemia, l’unica strada percorribile è quella che porta alla vaccinazione della popolazione per un ritorno graduale alla normalità”, ha commentato il presidente della Provincia Nicola Gatta.