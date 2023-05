All'Università di Foggia piantate rose bianche in ricordo delle vittime di mafia

Anche l’Università di Foggia ricorda le vittime della mafia. L’Ateneo foggiano, infatti, ha aderito alla giornata nazionale della legalità che ricorre il 23 maggio, data simbolo per ricordare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte.

E lo ha fatto con un evento commemorativo organizzato questa mattina presso il Dipartimento di Studi Umanistici in collaborazione con l’associazione studentesca ‘Azione Universitaria Foggia’, durante il quale c’è stata la piantumazione di una pianta di rose bianche donata dall’associazione studentesca come testimonianza dell’impegno della comunità universitaria nella lotta alla mafia.

“Sono molto felice – ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, il professor Sebastiano Valerio - che il dipartimento abbia ospitato questa importante iniziativa, perché, mettendo a dimora il nostro piccolo ‘albero di Falcone’ rendiamo omaggio a quelle donne e a quegli uomini che hanno combattuto la mafia fino all'estremo sacrificio. Molti di coloro che hanno perso la vita nelle stragi di mafia erano ragazzi come quelli che oggi, ad oltre trenta anni di distanza, li ricordano ed è bello che l'università, che vuol essere il luogo in cui la cultura diventa impegno civile e nutrimento della legalità, sia testimone di questo passaggio generazionale”.

“È doveroso non dimenticare gli uomini e le donne che hanno perso la loro vita per mano della mafia ed è per questo che abbiamo scelto di donare una pianta ornamentale all’Università, così che il loro ricordo possa essere sempre vivo nel cuore di tutta la comunità accademica” ha detto il Presidente dell’Associazione studentesca Azione Universitaria Foggia Vincenzo Catalano.

“Desidero confermare l’impegno mio personale e dell’intera comunità accademica nella promozione di iniziative e attività a beneficio dei nostri studenti – ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio – che possano caratterizzarsi come esperienze culturali e di conoscenza dei fenomeni di criminalità, ma anche e soprattutto come opportunità di crescita e di esercizio di cittadinanza attiva e democratica. Si tratta di un impegno concreto finalizzato a rafforzare la nostra Istituzione non solo come Presidio di legalità e di lotta ai fenomeni mafiosi, ma anche come luogo in cui i giovani possano maturare quella cultura della legalità e della convivenza civile che sono la premessa indispensabile per realizzare una società migliore".

L’evento si è concluso con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della mafia.