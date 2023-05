Senza bancomat e Poste per un mese: a Castelluccio arriva un ufficio mobile

Da mercoledì 24 maggio sarà operativa la sede temporanea che sostituisce l’ufficio postale di Castelluccio dei Sauri, inagibile in seguito al furto con esplosivo del 22 aprile scorso. La sede 'mobile' è in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. Posizionato nel cortile antistante l’ufficio postale di Via Capitano Gelormini, osserverà il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Proseguono intanto i lavori di ripristino dei locali e delle apparecchiature. Fino ad oggi in paese non c'era un bancomat attivo e tanti anziani non hanno potuto recarsi a Foggia o nei comuni limitrofi per effettuare operazioni e per il ritiro delle pensioni.

Agli inizi di maggio, il gruppo di opposizione 'Innovazione' aveva sollecitato il Comune ad attivarsi per far arrivare in paese un’unità mobile, e la risposta non si era fatta attendere: l’amministrazione aveva fatto sapere di essersi attivata sin da subito affinché fossero garantiti i servizi essenziali, nonostante la chiusura degli uffici, ma le unità mobili erano tutte impegnate per eventi analoghi. Poste Italiane aveva comunque garantito che avrebbe fornito il servizio il prima possibile.

Il 15 maggio, tramite Pec inviata alle direzioni di Roma, Bari e Foggia, il gruppo consiliare Innovazione aveva reiterato la richiesta, facendosi portavoce del disagio avvertito dalla comunità, acuito dalla totale assenza sul territorio di sportelli bancari. Il servizio di Poste Italiane, si evidenziava, è “l’ultimo baluardo” in paese. Nella missiva, si riconosceva, inoltre, come soprattutto negli ultimi anni, Poste Italiane avesse dimostrato storicamente vicinanza ai piccoli comuni.