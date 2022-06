La festa di San Sabino senza fuochi: "Dietro-front delle ditte per mancanza di materiale"

La festa di San Sabino, a Torremaggiore, si terrà senza fuochi pirotecnici. Il motivo lo chiarisce in un comunicato stampa il sindaco, Emilio di Pumpo: “Le ditte pirotecniche interpellate si sono rifiutate a causa di mancanza di materiale, decisione tra l'altro, comunicata solo nelle ultime ore a ridosso della festa”.

La nota porta la firma del primo cittadino, del parroco don Antonio Soccio e del presidente del ‘Comitato Festa’ Leonardo Carretta. I tre si sono "prodigati incessantemente per garantire alla cittadinanza la buona riuscita della festa, considerati gli ultimi anni di fermo dovuti alla pandemia”. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto: “Consapevole del desiderio di tutti di tornare a vivere le tradizioni legate a questa festa”, si legge nel comunicato, “abbiamo fatto sì che fossero autorizzati 12 siti all'interno del percorso che seguirà la processione, dove poter dare fuoco ai preparati pirotecnici, ma ahimè, con grande delusione da parte di chi tanto si è prodigato per l'organizzazione, apprendiamo che le ditte pirotecniche interpellate si rifiutano per mancanza di materiale”.

Resta invariato il resto del programma e degli spettacoli pirotecnici previsti nelle ore serali e nei siti prestabiliti. "Ci preme sottolineare - aggiungono - che le notizie relative ad una mancata autorizzazione ad effettuare le batterie durante la processione del Santo Patrono sono assolutamente false e ci rammarica doverci giustificare in merito, tra l'altro, in un momento storico così delicato per tutta l'umanità e per la quale affidiamo preghiere al nostro San Sabino”, concludono.