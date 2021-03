Dal 3 al 5 aprile ci si potrà spostare per recarsi a casa di amici e parenti, ma non per raggiungere le seconde case

E' quanto prevede il decreto legge. Sarà vietato spostarsi per raggiungere le seconde case, come da ordinanza di Michele Emiliano

Come da decreto legge in vigore dal 15 marzo al 6 apriel, nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile - in occasione delle festività pasquali - tutta l'Italia sarà in zona rossa ma sarà consentito recarsi a casa di parenti e amici una volta al giorno nella regione di residenza.

Dalle 5 alle 22 massimo due persone più i figli minori di 14 anni e le persone disabili conviventi o non autosufficienti

In Puglia - come da ordinanza di Michele Emiliano in vigore a partire dal 27 marzo e fino al 6 aprile prossimo - sarà vietato spostarsi dal comune di residenza, domicilio o abitazione per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;

In questo arco di tempo saranno vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.