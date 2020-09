Mascherine obbligatorie alla 'San Pio X', il no riguarda solo alcuni genitori: "Il buonsenso avrebbe dovuto prevalere"

"Per quanto attiene la nostra classe, il 'no fermo' riguarda solo alcuni genitori tra cui vanno annoverati quelli che, senza alcun mandato da parte del gruppo classe, ma su legittima iniziativa personale hanno partecipato all’incontro di sabato 26 settembre insieme ad altri genitori delle altre classi". È quanto dichiarano alcune mamme degli alunni della 5^ D della scuola San Pio X di Foggia, una delle tre classi per le quali - a causa della mancanza di banchi monoposto in grado di garantire il distanziamento - si era reso necessario l'obbligo di mascherine per gli alunni per tutte le ore di lezione.

Necessità alla quale si sono opposti alcuni genitori rifiutandosi di firmare il patto di corresponsabilità. Il diniego, seppur non abbia riguardato la totalità delle mamme e dei papà dei piccoli studenti, ha costretto la dirigente scolastica ad adottare la turnazione delle classi dello stesso numero di alunni nelle ore pomeridiane.

"Certo, la situazione non è semplice, e mai come ora la salute va riguardata, ma il buonsenso avrebbe dovuto prevalere e non arrivare a queste degenerazioni anche per rispetto di chi ha comunque lavorato per la riapertura della scuola e negli ultimi giorni si è prodigata sia per fornire ai propri alunni la massima tutela sia per garantire ai genitori più idonee garanzie. Sembra alquanto contraddittorio non firmare il 'Patto di corresponsabilità', ma mandare ugualmente i propri figli in una scuola ritenuta non sicura. L’obbligo di frequenza ha, infatti, i suoi limiti e le sue prerogative", puntualizzano.

"Ciò che auspichiamo - concludono - è che la situazione rientri con il contributo di tutte le istituzioni intervenute per garantire la riapertura delle scuole, non di certo affidata esclusivamente alla sola iniziativa singola di ciascun istituto scolastico, anche attraverso il contributo di personale competente e qualificato o, come spesso si suol dire, dotato del buon senso di “padre di famiglia”