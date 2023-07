A San Marco in Lamis una scuola di recitazione per recuperare la memoria storica della Capitanata

Prosegue il percorso dell’Auser di San Marco in Lamis verso il recupero della storia della Capitanata. Il progetto ‘Memoria ritrovata’, infatti, si arricchisce di un nuovo tassello. Si tratta del ‘Teatro della Memoria’, una vera e propria scuola di recitazione legata alla riproposizione teatrale di fatti, eventi, racconti, testimonianze e cronache dei tempi passati.

"Vogliamo recuperare la memoria dei nostri anziani – ha detto Andrea Ruscitto, membro del direttivo del sodalizio, docente ed artista – a cominciare dai letterati, dagli storici e dagli studioso, ma anche da coloro che sono eredi di tradizioni legate all'artigianato, all'agricoltura e alla pastorizia, senza trascurare i politici e chi ha ricoperto ruoli di prestigio a San Marco in Lamis, a Rignano Garganico, nel resto del Gargano e della Capitanata".

"Recuperare tutta la memoria dei nostri avi e dei nostri attuali nonni è praticamente impossibile, ma come AUSER cercheremo di fare il possibile per documentare tutto ciò che è documentabile oggi. Abbiamo bisogno però dell’aiuto di tutti per realizzare questo meraviglioso progetto, rivolto ai ragazzi, agli adulti e a chi è ormai in età geriatrica" ha concluso Ruscitto.

Il progetto ‘Memoria ritrovata’ che l’Auser Foggia ha realizzato in partnership con Spi CGIL, Fondazione Foa, Anpi Foggia e Ufficio scolastico provinciale, iniziato nel maggio dell’anno scorso, ha focalizzato l’attenzione sul 1969. In quell’anno la Capitanata fu attraversata dalle grandi lotte per ottenere che il metano rinvenuto nelle colline del Subappennino dauno venisse utilizzato localmente e culminate nell’occupazione dei pozzi e nella storica ‘marcia dei trentamila’ a Foggia.

Ma anche quella del durissimo braccio di ferro tra lavoratori e padronato agrario che portò alla firma di un contratto di lavoro innovativo dopo un lungo sciopero e quella della contestazione giovanile che ebbe come epicentro il capoluogo.

Grandi lotte ricostruite e raccontate nel lungometraggio ‘Foggia 1969, storia di un anno favoloso’ di Geppe Inserra e Matteo Carella, con le musiche originali di Gaia Carella e realizzato con il sostegno della Regione Puglia e del ‘Teatro Pubblico Pugliese’ nell’ambito del bando ‘Luoghi della Memoria’. Un lungometraggio portato in tour nei comuni della provincia insieme ad una serie di altri eventi come convegni, testimonianze, proiezioni e spettacoli teatrali sulla storia del territorio.