"C'è un gufo in strada": le maestre dell'asilo lanciano l'allarme, pullo salvato a Carapelle

Grazie alla solerzia delle maestre della scuola dell'infanzia di Carapelle, è stato recuperato un pullo di Gufo Comune, una specie in via d'estinzione utilissimo per controllare la popolazione dei topi.

Il nidiaceo era per strada in via Fiume, ma le maestre lo hanno recuperato e messo in sicurezza. Il gufetto è stato soccorso dall'ambulanza veterinaria e consegnato tramite la polizia municipale e l'amministrazione comunale alle Guardie Ambientali d'Italia e alla LIPU di Foggia. Insieme ad un giovane falco grillaio e ad una piccola gazza, sono partiti per il centro recupero fauna selvatica di Bitetto