Rifatta interamente la Sp 48 che collega San Nicandro a San Marco

Sono stati finalmente conclusi e consegnati i lavori di rifacimento della Strada Provinciale 48, che collega San Nicandro Garganico a San Marco in Lamis. Lavori attesi da anni da quanti percorrono quella strada interna per recarsi a San Marco e a San Giovanni Rotondo o per raggiungere dall'interno San Nicandro e Torre Mileto e sollecitati insistentemente dai sindaci di San Nicandro Garganico Matteo Vocale e di San Marco in Lamis Michele Merla, che per la celerità dell'intervento hanno ringraziato la Provincia e il presidente Giuseppe Nobiletti. L'opera è stata completata giusto alla vigilia dell'inverno, quando pioggia, nebbia e neve, particolarmente di notte, rendevano pericolosissimo il manto stradale ammalorato e ormai privo di segnaletica