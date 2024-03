I bambini della scuola da Feltre-Zingarelli al fianco dei Volontari per la protezione animali: raccolto cibo per i cani del rifugio

Una scoppiettante classe di seconda elementare dell’ICS da Feltre Zingarelli- scuola primaria e dell’infanzia plesso San Lorenzo e Volontari per la Protezione Animali Foggia insieme per dare corpo ad uno degli obiettivi di M.E.N.S.Attiva, un progetto promosso dalla Regione Puglia, contro lo spreco alimentare e per la riduzione dell'impatto ambientale della ristorazione scolastica.

Da lunedì mattina 25 marzo, in forza di una convenzione sottoscritta una decina di giorni fa, cibo non somministrato ai ragazzi delle classi della scuola primaria e dell’infanzia, i cosiddetti scarti, alimenti assolutamente idonei anche per la nutrizione dei cani del nostro rifugio, saranno ritirati quotidianamente da Volontari per la Protezione degli Animali di Foggia, attiva da sempre sul territorio cittadino nella lotta al randagismo. Sono anni che, unitamente al cibo industriale per animali, i croccantini, utilizziamo anche il “cucinato” con grande gradimento da parte nostri animali per l'appetibilità del nutrimento fresco, ricco di proteine, vitamine e sali minerali apportati da quei legumi e verdure e tanto altro che altrimenti finirebbe nella spazzatura.

Un sistema, quello della raccolta degli scarti che andrebbe promosso ovunque possibile. Basti pensare alla grande distribuzione e a tutto quel cibo appena scaduto che viene gettato nella spazzatura, malgrado esista una precisa normativa del 2017 che ne permetterebbe la donazione ai canili. Si ringrazia la Dirigente dell’ICS Da Feltre Zingarelli, dott.ssa Lucia Gaeta, la prof.ssa Maria Filomena Danza, le docenti delle classi della scuola primaria e dell’infanzia della scuola San Lorenzo per aver reso possibile questa interessantissima collaborazione.