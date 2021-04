Foggia, bene la raccolta alimentare per animali: "Riempite tante ciotole vuote per cani e gatti abbandonati"

Nei giorni 14 e 15 aprile, le Guardie Volontarie di Accademia Kronos, appartenenti al Coordinamento provinciale di Foggia, hanno effettuato una raccolta cibo destinata agli animali più bisognosi, cani e gatti, abbandonati e assistiti da volontari che a proprie spese, provvedono quotidianamente alla somministrazione di cibo e a garantire una sistemazioni in ambienti sicuri.

Grazie alla sensibilità della direzione e del personale del negozio 'Joe Zampetti', per il secondo anno consecutivo è stato possibile realizzare questo progetto che non si prefigge come obiettivo la risoluzione del problema (perchè tantissime sono le situazioni di cani e gatti abbandonati), ma quello di sensibilizzare i cittadini ad amare e rispettare gli animali.

"Il successo di quest’anno nella raccolta di cibo, ci conferma che il messaggio è arrivato e tante persone hanno aperto il loro cuore, offrendo anche una piccola scatoletta di carne, per dimostrare la loro presenza e il loro sostegno: un grazie di cuore va a tutti loro", spiegano gli organizzatori. "Nell’ambito della nostra attività di prevenzione a tutela degli animali d’affezione, in questo anno di pandemia, abbiamo riscontrato diverse situazioni di disagio dovute alla crisi economica che si è venuta a creare, tante persone si sono rivolte al nostro Coordinamento non solo per segnalare situazioni di maltrattamento di animali, ma per chiedere aiuto per i loro cari animali che a causa della crisi pandemica, avevano difficoltà ad alimentarli adeguatamente".

"Quindi, anche quest’anno valuteremo le situazioni più precarie per dare anche a queste famiglie un piccolo sostegno con il cibo raccolto. Nel corso delle due giornate abbiamo raccolto 247,635 tra cui cibo umido (scatolame) e secco. Per la trasparenza pubblicheremo sulla nostra pagine Facebook i dati che possiamo divulgare dei benificiari e comunque, chiunque presso il nostro Coordinamento potrà verificare tramite i verbali di consegna a chi è stato devoluto tutto il cibo raccolto con le donazioni", precisano.

"Come volontari di Accademia Kronos, siamo orgogliosi di essere riusciti con l’aiuto di tantissime persone, a riempire tante ciotole vuote dei nostri amici pelosi più sfortunati, continueremo con questo impegno, anzi, faremo sempre di più, coinvolgendo sempre più cittadini, con la speranza che anche i nostri Amministratori prendano a cuore queste situazioni, con provvedimenti di sostegno a favore degli animali bisognosi e, finalmente, vedere realizzare il nostro sogno", concludono.