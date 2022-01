Puglia in zona gialla dal 24 gennaio: nuovo colore, stesse regole

La Puglia cambia colore lunedì 24 gennaio. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, venerdì 21 gennaio, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio in giallo.

Sono sei le regioni passate in una nuova fascia di rischio: insieme alla Puglia, lascia la zona bianca la Sardegna; Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia entrano in zona arancione. Nella nuova mappa, restano in zona bianca solo Molise, Umbria e Basilicata.

Cambia il colore ma non le regole: le misure sono le stesse. Il decreto Natale ha esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, unica differenza tra zona bianca e zona gialla fino alle nuove disposizioni del 23 dicembre. Non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si effettua l’attività sportiva.

In seguito all’introduzione dell’obbligo di green pass rafforzato nei bar, ristoranti e nelle altre attività di ristorazione, non vige alcun limite relativo al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo.

Dal 10 gennaio, l’accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, a sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, è consentito solo ai possessori di Super Green Pass. Lo stesso dicasi per impianti sciistici, servizi di ristorazione all’aperto, piscine, centri benessere e strutture sportive anche per le attività all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto.