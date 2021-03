A Vieste arrivano le casette per i gatti: Comune e volontari piazzano in città 10 cucce con tutti i comfort

È un progetto realizzato dall'Assessorato alla Tutela Animale in collaborazione con la sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per telare i felini e preservare il decoro urbano. Ogni rifugio è stato affidato ad un tutore di colonia

A Vieste ora i gatti hanno un rifugio con tutti i comfort: lettiera, cibo e area notte. Da ieri, sul territorio urbano sono state posizionate 10 casette per i mici del comune garganico. È il progetto Gatti in città, realizzato dal Comune di Vieste, attraverso il suo assessorato alla Tutela Animale retto da Vincenzo Ascoli, in collaborazione con la sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

Le casette hanno due ante apribili per pulire agevolmente l'interno e una uscita secondaria sul retro. Sono due i ripiani delle cucce, quello superiore è stato pensato come area notte. Prezioso per la progettazione il contributo di Mariagrazia Distante, ideatrice del progetto "Felini di Puglia".

Ogni casetta è stata affidata ad un tutore di colonia che riceverà dal Comune anche le crocchette e tutte le cure previste, servizi già garantiti per le colonie storiche. Il progetto è finalizzato a tenere pulita la città ed eliminare la cattiva abitudine di lasciare il cibo per strada, oltre, naturalmente, a tutelare i gatti e dare loro un riparo.

"Oggi per la nostra città è stata una grande giornata. Siamo troppo felici", ha detto Francesca Toto, volontaria Lndc e responsabile del progetto Zero Cani in Canile per la prevenzione del randagismo e vagantismo canino e felino. Hanno coordinato i lavori le volontarie Lndc Maurizia Ruo e Nicoletta Pallozzi.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione Ristoratori del Centro Storico, le nuove tutrici di colonie feline avranno anche cibo gratis per i gatti più anziani o piccoli.

L'iniziativa si aggiunge ad una serie di altri servizi esistenti: sterilizzazioni, area sanitaria di degenza, cure veterinarie, farmacia.

