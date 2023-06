Foggia ricorda Luigia Campanaro, con il premio di laurea intitolato alla 25enne travolta e uccisa in via Gramsci

Il 5 giugno si terrà la cerimonia di conferimento del premio di laurea 'Luigia Campanaro', il riconoscimento intitolato alla giovane dottoressa dell’ateneo foggiano, scomparsa a causa del tragico incidente stradale del 20 novembre 2016, quando la 25enne fu travolta e uccisa in via Antonio Gramsci dall'auto guidata da un 22enne di Foggia, condannato a due anni e sei mesi di reclusione per omicidio stradale e lesioni.

Luigia e il suo fidanzato furono travolti da una Opel Zafira mentre stavano andando a prendere l'auto che li avrebbe riportati a casa. Il giovane conducente - che non si fermò a prestare i primi soccorsi - ha sempre sostenuto di aver perso il controllo del mezzo - viaggiava a 59 km/h - dopo aver sorpassato un veicolo parcheggiato in doppia fila. Quindi l’impatto con due veicoli in sosta e, purtroppo, con la coppia di fidanzati, che l’imputato sosteneva di non aver visto.

La cerimonia di conferimento del premio, giunta alla sua seconda edizione, si terrà nell’Aula Magna 'Francesco Maria Silla' del Dipartimento di Giurisprudenza. Alla cerimonia interverranno la prof.ssa Milena Sinigaglia - prorettrice Università di Foggia, la prof.ssa Madia D'Onghia, ordinario di Diritto del lavoro dell'Uni Fg e il prof. Aldo Ligustro, presidente Fondazione Monti Uniti di Foggia