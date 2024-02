Herdonia su Italia 1, ma con una punta di amarezza: "Mai citata la parola Foggia"

Probabilmente non ha tutti i torti l'assessore comunale alla Cultura, Alice Eliana Amatore, quando, con una punta di amarezza, in un post su Facebook evidenzia come durante la puntata di 'Freedom, oltre il confine' andato in onda ieri sera su Italia 1, nonostante il "bellissimo servizio di Roberto Giacobbo", nel racconto di Herdonia, la 'Pompei di Puglia' perduta e ancora tutta da scoprire, non sia mai stata pronunciata la parola Foggia, capoluogo di provincia del sito archeologico risalente al III secolo a.c, che dista da Herdonia appena 20 minuti di auto.

"Quando si tratta di raccontare notizie di cronaca, invece, è sempre immediatamente, immancabilmente, irrimediabilmente Foggia" il pensiero di Amatore, che evidentemente ha trovato d'accordo la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, l'altro assessore all'Ambiente Lucia Aprile e l'ex presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Peppino D'Urso. Rispetto all'osservazione di Amatore, un lettore ha però sottolineato: "La vera amarezza è vedere un sito archeologico di quelle fattezze, completamente abbandonato, pieno di sterpaglie".