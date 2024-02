Il Centro garganico di Studi sulle Istituzioni Pubbliche è realtà. L'organismo - che ha sede a Peschici ed è stato promosso dal prof. avv. Enrico Follieri e dal collega Giovanni Maggiano, che ricoprirà il ruolo di presidente - ha visto il coinvolgimento di tutti i sindaci del Promontorio.

“Il momento più bello in questa prima fase di vita del Centro garganico di Studi sulle Istituzioni Pubbliche”, spiega Maggiano, “è stato quello in cui siamo riusciti a riunire l’intero Gargano in virtù del manifestato desiderio di poter partecipare, seppur dall’esterno, alla discussione sulle riforme costituzionali attualmente in essere oltre che, più in generale, sulle possibili future riforme delle istituzioni pubbliche. I Sindaci di 17 comuni, in rappresentanza di una popolazione complessiva di circa 137.000 abitanti, hanno deciso di unirsi per poter perseguire gli scopi su evidenziati”

L’idea nasce a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge costituzionale sul “Premierato”, che ha dato inizio al complesso procedimento di approvazione di modifica costituzionale. Da qui, la necessità di partecipare, pur se dall’esterno, alla discussione del testo, prima della definitiva approvazione, anche per cercare di proporre eventuali soluzioni migliorative e conoscere, approfondire e discutere il tema, dovendo il promontorio del Gargano, forte delle sue tradizioni, essere all’altezza della sua storia culturale e civile.

“E’ stata veramente una bella sorpresa e non posso che ringraziarli, uno ad uno, anche per aver ritenuto, unitamente ai professori universitari, ai colleghi e alle colleghe partecipanti, che io possa essere il presidente del Centro Garganico di Studi per le Istituzioni Pubbliche per i prossimi tre anni. Infine, ma non per ultimo per importanza, ringrazio il prof. avv. Enrico Follieri, presidente onorario del Centro Garganico di Studi, per tutto quello che sta facendo per il Gargano e, soprattutto, per i sentimenti dimostrati reiteratamente verso la nostra terra”.

Il Centro, inoltre, si proporrà di studiare le istituzioni pubbliche italiane e straniere, a livello centrale, regionale e locale; proporre modifiche e riforme alle dette istituzioni; discutere le riforme istituzionali in corso di approvazione per fornire utili elementi agli organi competenti; rendere, se richiesti, pareri legali e svolgere ogni altra consulenza in ambito giuridico, nessuna esclusa, sull’attività svolta dagli associati e da qualunque altro soggetto, pubblico e privato; divulgare e stampare opere giuridiche di autori locali del Gargano e della Provincia di Foggia.