Golden retriever scendono in strada a Foggia: "C'è bisogno di un pronto soccorso veterinario"

Per il quarto anno, la comunità cinofila 'Amici del Golden Retriever' di Foggia sta organizzando una passeggiata natalizia nel capoluogo dauno con questa splendida razza di cani e con qualsiasi altra razza canina, meticci compresi.

Lo scopo è quello di sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto le istituzioni locali, su un problema abbastanza grave. A Foggia e in provincia manca infatti un pronto soccorso veterinario e in caso di emergenza per gli amici a quattro zampe è necessario cambiare provincia e, in alcuni casi, regione.

In città la passeggiata partirà il 17 dicembre alle 10 dal pronao della Villa Comunale e percorrerà piazza Cavour, piazza Giordano, la zona pedonale e piazza Cesare Battisti.

Gabriella Cucci, l’organizzatrice dell’evento foggiano, chiede ai partecipanti di indossare una bandana rossa o un indumento dello stesso colore. L’associazione 'Amici del Golden Retriever' conta oggi quasi 19000 iscritti in tutto lo Stivale.

Il gruppo è un social network nel social network: è nato infatti per condividere la grande passione di chi lo ha creato. Oggi è un punto di riferimento per molte persone sole, per coloro che vogliono vedere o postare foto dei loro Golden, scrivere i loro pensieri, ricordare il loro amico fedele, denunciare maltrattamenti e molto altro ancora. Per quanto ci è possibile, il gruppo è anche una fonte di informazioni, essendosi avvicendati nel tempo, fra gli amministratori, diversi professionisti del mondo cinofilo, sono presenti nello stesso gruppo molti altri professionisti, che hanno potuto dare consigli preziosi a chi si avvicinava a questo mondo.

Ma oltre al gruppo ci sono anche persone vere che si incontrano, si conoscono, si consultano e stringono amicizie. Sono stati organizzati molti raduni in diverse città, durante i quali ciò che prima era solo virtuale è diventato reale, perché sono nate amicizie vere.

Le manifestazioni si terranno a Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Verona, Como, Foggia, Lecce, Bari, Bologna, Cecina e Terrasini (Pa). Il 9 Dicembre si apre con l’evento di Cecina, a cui seguirà il 10 Bologna e il 17 in contemporanea nelle altre città, tra cui Foggia.