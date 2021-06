Parchi giochi comunali aperti solo nel weekend. I foggiani non ci stanno: "Vanno aperti 7 giorni su 7"

Una delegazione del 'Comitato Cittadini per i parchi giochi di Foggia' si è recata stamani a Palazzo di Città per chiedere un confronto con il commissario Marilisa Magno. L'incontro non c'è stato, ma è stata protocollata la richiesta di ripristinare l'apertura quotidiana degli spazi

Una richiesta chiara e semplice: ripristinare l’apertura al pubblico dei parchi giochi comunali per l’intera settimana e non solo nel weekend, come deciso durante l’emergenza Covid.

Se è vero che la pandemia è ancora lontana dalla sua fine, è pur vero che con la campagna vaccinale e l’evidente flessione dei casi registrato nelle ultime settimane, con l’avvento della stagione calda, si avverte la necessità di offrire ai bambini la possibilità di godere degli spazi comunali senza restrizioni.

Da questa istanza, è nato il Comitato Cittadini per i parchi giochi di Foggia, fondato da Rachele Occhionero, che nella giornata di oggi si è recata a Palazzo di Città per chiedere un confronto con il Commissario prefettizio Marilisa Magno: “Da genitori e nonni, a noi interessa che il servizio venga garantito sette giorni su sette. Non ci interessa entrare nel merito, su come il Comune si adopererà”, ha spiegato la Occhionero in una diretta Facebook.

L’incontro con il Commissario non c’è stato, ma attraverso l’intercessione di un dirigente comunale, la Occhionero, insieme ad altri due componenti del neonato comitato, ha protocollato l’istanza presso gli Uffici di Gabinetto del Comune. “Quando abbiamo formulato la richiesta, nessuno era al corrente del fatto che i parchi gioco sono chiusi”, ha commentato la Occhionero: “Tutti convengono sulla necessità di ripristinare l’apertura quotidiana. Noi abbiamo fatto la nostra parte, speriamo di ricevere presto delle notizie”.