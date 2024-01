'Pane sospeso', il grande gesto d'amore della comunità: oltre mille chili donati alle famiglie bisognose

Il 9 gennaio 2023 partiva a San Giovanni Rotondo l’iniziativa di cittadinanza attiva 'Pane Sospeso - dal cuore alla tavola': esattamente un anno fa nei forni cittadini aderenti all’iniziativa furono esposti per la prima volta i piccoli salvadanai di 'Pane Sospeso' finalizzati alla raccolta fondi destinata all’acquisto del pane. Il ricavato delle donazioni, infatti, trasformato in tickets (1 tickets = 1 kg di pane), sarebbe stato distribuito tra le famiglie bisognose sostenute dalla Caritas Interparrocchiale e la mensa 'Francesco D’Assisi – Paolo VI'.

In questo anno di attività, la generosità di tutti i cittadini si è trasformata in un grandissimo gesto d’amore: ad oggi sono stati raccolti oltre € 3.200, che hanno garantito l’acquisto di 1.125 kg di pane; di questi, 130 kg sono stati donati alla mensa cittadina, i restanti 995 sono stati distribuiti alle famiglie supportate dalla Caritas.

E per il 2024 'Pane Sospeso' ha già ampliato la sua proposta lanciando l’iniziativa '1x1 adotta una famiglia': con una donazione singola di € 30 si potrà garantire ad una famiglia bisognosa 1 kg di pane fresco al mese per 12 mesi.

"Continuiamo a ringraziare di cuore la comunità cittadina – concludono Francesco, Donato e Saverio, ideatori e responsabili del progetto – che silenziosamente ha contribuito e continua a sostenere questa iniziativa. Grazie ai titolari di tutti i panifici di San Giovanni Rotondo per la preziosa collaborazione e ai volontari di questo progetto che attivamente partecipano nel portare avanti la progettualità". E ora tocca a te! Per far sì che il pane non manchi più su nessuna tavola, sostieni l’iniziativa con le donazioni nei salvadanai posti nei panifici o chiama il 339.2700036 per supportare il progetto '1x1 adotta una famiglia'.