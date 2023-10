Una orchestra sociale per il nuovo Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Troia

Un piano sociale di Zona all’insegna delle conferme, ma anche di interessanti novità. È quello dei comuni dell’Ambito di Troia e che ha a disposizione poco più di 13 milioni di euro di cui 1,7 rivenienti dalla programmazione 2018/2021.

Nello specifico, sono stati riconfermati i servizi indispensabili a sostegno delle persone vulnerabili quali l’assistenza domiciliare integrata con il personale ASL agli anziani e ai disabili, il telesoccorso e la telemedicina per anziani non autosufficienti. Oltre 1,6 milioni sono stati stanziati per le misure di sostegno e inclusione sociale che permetteranno alle famiglie più fragili e senza più il Reddito di Cittadinanza di usufruire del servizio di Pronto intervento sociale, del supporto all’inserimento lavorativo e di programmi speciali di integrazione sociale. Un milione e mezzo, invece, sarà destinato ai percorsi di integrazione scolastica e di autonomia per persone con disabilità. Grazie al PNRR riconfermato anche ‘Pippi’, il programma di inclusione per famiglie e minori che prevede un ‘Centro Ascolto Famiglie’ e il ‘Sostegno alla Genitorialità’.

Vera e propria novità, invece, l’istituzione di una orchestra sociale che utilizzerà la musica come mezzo di condivisione e prevenzione del disagio sociale. Nuovo anche il ‘Servizio Sociale Professionale’ che sarà garantito in tutti i comuni dell’Ambito che oltre al comune capofila di Troia, comprende Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia.

“Il piano - dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri - è la prova concreta dell’impegno degli amministratori nell’attuare politiche finalizzate a migliorare la qualità della vita delle comunità dei Monti Dauni. L’analisi dei bisogni, sempre nuovi e diversi, condotto dagli operatori dell’Ufficio di Piano, ci permetterà di dare risposte ai cittadini. È frutto di un lavoro di rete realizzato grazie alla professionalità e alle competenze degli operatori dell’Ufficio di Piano”.