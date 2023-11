"Non sei sola", il messaggio sugli scontrini di un forno: "Se subisci violenza chiama il 1522"

"Se sei donna e subisci violenza chiama il 1522". Il messaggio compare, a partire da questa mattina, su tutti gli scontrini battuti dal titolare del Forno Taronna di Monte Sant'Angelo.

L'iniziativa torna per il secondo anno consecutivo ma - alla luce dei recenti fatti di cronaca, locali e nazionali - si candida a diventare perenne: "Il messaggio resterà per sempre sui nostri scontrini", assicura a FoggiaToday il titolare, Donato Taronna.

"Per troppe donne la violenza è pane quotidiano", spiega. Per questo il messaggio viene lanciato sullo scontrino, insieme alla necessaria rassicurazione: "Non sei sola". Il contatto indicato è il numeror verde nazionale antiviolenza (1522), attivo 24 ore su 24. In Puglia, negli ultimi tre anni, si contano 18 donne vittime di violenza e migliaia di casi di abusi e soprusi.