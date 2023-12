L'associazione nazionale finanzieri d'Italia consegna la medagli al merito all'avv. Antonio La Scala

Nel corso della quinta edizione del Premio Pittorico Scultoreo di Assisi, organizzato dall'associazione nazionale finanzieri d'Italia, il presidente nazionale, nonché Generale di Corpo d'armata della Guardia di Finanza, Pietro Ciani, ha consegnato al Ten. Avv. Antonio Maria La Scala (sono entrambi originari di Manfredonia), la 'medaglia al merito' e un attestato, per aver compiuto 30 anni d'iscrizione all'Anfi e aver assolto con lealtà, onore e dignità, i doveri del proprio Stato contribuendo ad esaltare il prestigio dell'associazione.

In qualità di relatore La Scala ha offerto spunti degni di nota sul tema scottante del cyberbullismo soprattutto per ciò che attiene la facile ed illegale propensione dei minori di anni 12 a far uso dei social. Tra gli ospiti c'erano anche i componenti del collegio dei magistrati dell'International Police Association Italia, tra i quali anche il sanseverese Mauro Nardella.