'Lo scarparo' della manfredoniana Anna Rita Caracciolo in lizza ai David di Donatello

C’è (di nuovo) un pezzetto di Capitanata ai David di Donatello. Tra i documentari in concorso per l’edizione 2024 c’è ‘Lo scarparo’ della regista manfredoniana Anna Rita Caracciolo (già ideatrice e animatrice del ‘Corto e Cultura Film Festival’). Questa la sinossi così come riportata sul sito ufficiale del prestigioso premio cinematografico italiano.

Un film epico, che abbraccia un periodo che va dagli anni '40 ai nostri giorni, ispirato alla storia vera di Vincenzo Caracciolo, padre della regista, di recente scomparso. Denso di storia, di tradizioni, di sentimenti, di nostalgia. Il film e? ben rappresentato dalla frase pronunciata fuori campo dalla stessa regista nel finale, a mo' di esergo: “Mi viene in mente la famosa frase di S. Agostino: la misura dell'amore e? amare senza misura. Lo diceva mio padre. Questo film e? la storia di mio padre, ma in realtà e? la storia di tutti i padri. Quei padri che ci hanno permesso di arrivare fino a qui”.

Accanto alla Caracciolo (che è anche la produttrice del documentario) in veste di co-regista c’è Matteo Conoscitore, mentre gli attori sono quasi tutti manfredoniani.