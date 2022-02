Due innamorati per liberare una tartaruga a largo del Gargano: Legambiente lancia il contest nazionale

Due innamorati per liberare in mare una tartaruga Caretta caretta tratta in salvo nel tratto di costa che unisce Manfredonia a Mattinata. E’ l’esperienza che offre lo speciale contest di Legambiente ‘Un pensiero d'amore per...’, lanciato in occasione di San Valentino.

Per partecipare c’è tempo fino al 28 febbraio. Per candidarsi è necessario andare sul sito Tartalove.it e fare una piccola donazione per adottare simbolicamente una tartaruga marina. Una volta ricevuto il certificato di adozione, occorre fotografarlo e inviarlo, accompagnato da una frase d'amore (dedicata al Pianeta, agli animali o alla persona amata in un post su Facebook o in una story su Instagram, taggando l'account ufficiale della campagna Tartalove.

L'autore della frase più bella e significativa, che sarà scelta da una giuria composta da rappresentanti di Legambiente e della rivista La Nuova Ecologia, avrà l'opportunità di partecipare alla liberazione di una tartaruga al largo di Manfredonia. L’appuntamento sarà reso ancor più speciale: la fortunata coppia, infatti, potrà visitare il centro di recupero di Manfredonia e vedere dove gli esemplari accidentalmente catturati o feriti vengono ricoverati e curati prima di riprendere il largo, e concludere la giornata con un romantico aperitivo su una delle spiagge più belle del Gargano.

I fondi raccolti andranno finanziare le spese vive dei Centri di recupero e cura, le medicine necessarie, gli interventi veterinari e le attività di perlustrazione e monitoraggio dei nidi. Il nome dei vincitori sarà reso noto tramite i canali social entro il 15 marzo.