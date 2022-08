Arbore, Placido & Co al lavoro per Monte Sant'Angelo 'Capitale della Cultura 2025"

La squadra che si sta occupando della candidatura di Monte Sant’Angelo a Capitale italiana della cultura 2025 è al lavoro per questo importante obiettivo. Con Decreto del sindaco Pierpaolo d'Arienzo n. 20 del 12/8/2022, è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico formato da enti, organizzazioni e personalità del mondo della cultura e delle arti che si siano particolarmente distinti nel loro campo a livello nazionale.

"Figure di primissimo piano e di rilievo nazionale stanno lavorando al dossier. Con la Fondazione Links (tra i maggiori progettisti culturali nazionali) avremo anche professionisti, come Alessandro Bollo, che si è occupato - tra le altre cose - del dossier di Matera 2019, Capitale europea della cultura”, spiega il sindaco D’Arienzo.

“Ho nominato anche il Comitato tecnico-scientifico composto dalle più brillanti menti di questo territorio (qui tutti i nomi) che si sono distinti nei campi della cultura e delle arti a livello nazionale: Renzo Arbore, Michele Placido, Gegè Telesforo, Felice Limosani, dalle agenzie regionali all’Ente Parco, dalle Università a tutte le istituzioni culturali del territorio insieme a tanti professionisti di vari settori”, aggiunge.

Donne, uomini, enti e organizzazioni, insieme, per progettare il futuro di Monte Sant’Angelo e del Gargano. “Insieme, per raggiungere un grande obiettivo. Siamo tutti chiamati a dare un contributo fattivo per un progetto ambizioso che riguarda tutta la comunità, tutto il territorio”, aggiunge. “È partita la co-progettazione. E il 28 agosto, insieme alle nostre associazioni, imprese e cittadini, aspettiamo la comunità del Gargano a Monte Sant’Angelo per lavorare insieme”.